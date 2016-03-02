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    Слуцкий: «Зинченко выделяется на фоне остальных»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высоко оценил игру украинского полузащитника "Уфы" Александра Зинченко.

    - Много восторгов по поводу игры Зинченко. Можете ли назвать его самым талантливым юношей в чемпионате России?

    - У нас в лиге вообще немного футболистов 1996 года рождения стабильно играют. Пока он, по сути, единственный. Надеюсь, что Головин станет еще одним таким игроком. У Зинченко есть качества, которые позволяют ему выделяться, играть в стартовом составе "Уфы" и органично смотреться в РФПЛ.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.03.2016 10:51
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