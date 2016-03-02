Компани: «Начался сезон охоты»

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани предупредил соперников, что теперь его команде терять нечего.

"История научила нас, что в такие моменты нужно задаться целью и сражаться до последнего. Мы называем это время "сезоном охоты", поскольку теперь мы думаем только о соперниках. Мы будем отдаваться на сто процентов на поле.

Иначе к этому не подойти. Нет математики, ничего такого. Просто сражаться до конца и посмотреть, сколько из 36 оставшихся очков мы сможем отвоевать", - сказал Компани.