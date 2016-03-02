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  • Инфантино: «Чем раньше мы начнем серьезно тестировать видеоповторы, тем лучше»

Инфантино: «Чем раньше мы начнем серьезно тестировать видеоповторы, тем лучше»

2 марта 2016, 01:40
6

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением об использовании видеоповторов в футболе.

"Одна из особенностей футбола – это ход матча: он не останавливается, как во многих других видах спорта, где есть остановки и время на просмотр повтора.

В футболе есть ход игры, и есть судья, принимающий важные решения. Таким образом, нужно изучить, какое именно влияние на течение матча окажут те или иные технологии. Чем раньше мы начнем тестировать видеоповторы, тем лучше", – сказал Инфантино.

Источник: Guardian.com
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (6)
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VladlenY
1456895356
Давно пора было внести в правила видеоповторы, на вынос решения уходит не больше минуты, что не так страшно для футбола где игрок при замене может уходить минуты две.
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nim-
1456909548
Почему нельзя назначить резервного арбитра, который бы сидел и просматривал эти повторы и сообщал бы главному инфу?
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