Инфантино: «Чем раньше мы начнем серьезно тестировать видеоповторы, тем лучше»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением об использовании видеоповторов в футболе.

"Одна из особенностей футбола – это ход матча: он не останавливается, как во многих других видах спорта, где есть остановки и время на просмотр повтора.

В футболе есть ход игры, и есть судья, принимающий важные решения. Таким образом, нужно изучить, какое именно влияние на течение матча окажут те или иные технологии. Чем раньше мы начнем тестировать видеоповторы, тем лучше", – сказал Инфантино.