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    Кубок России. «Краснодар» в дополнительное время одолел «Терек»

    В матче 1/4 финала Кубка России "Краснодар" обыграл "Терек" – 1:0. В основное время команды поразить ворота друг друга не сумели, а во втором дополнительном тайме победу краснодарцам принес точный удар Андреаса Гранквиста.

    В полуфинале "Краснодар" сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 20 апреля.

    Кубок России. 1/4 финала

    Краснодар – Терек – 1:0 (0:0; 0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Гранквист, 115.

    Краснодар: Крицюк, Страндберг, Гранквист, Каборе, Мамаев, Жоазиньо (Смолов, 62), Торбинский, Петров, Перейра, Газинский (Ахмедов, 94), Вандерсон (Ари, 62).

    Терек: Городов, Уилкшир, Родолфо, Семенов, Плиев, Кузяев, Пирис (Лебеденко, 118), Айссати, Иванов, Грозав (Рыбус, 117), Митришев (Мбенгуе, 84).

    Предупреждения: Уилкшир, 49; Иванов, 57; Смолов, 75; Гранквист, 82; Ари, 83; Родолфо, 86.

    Судья: Кирилл Левников.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 21:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Borz1 2 марта 2016, 19:09

      Рахимов сдал игру

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 марта 2016, 23:28

      Кто был сильнее?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 1 марта 2016, 22:31

      Молодцы "Быки"!!!!!!!!!!!!!Так держать!!!!!!!!!!!!!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 21:51

      с такой игрой краснодара...да и терека тоже..цска легко пройдет в финал

      -1
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