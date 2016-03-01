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    Слуцкий: «После финального свистка начали думать о «Спартаке»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 1/4 Кубка России против "Уфы" (2:0) ответил на вопросы о предстоящем 6 марта дерби со "Спартаком" в рамках 19-го тура РФПЛ.

    – У вас в выходные будет дерби со "Спартаком". Можно назвать встречу с "Уфой" некой тренировочной игрой в рамках подготовки к нему?

    – Мне сложно представить, чтобы четвертьфинал национального кубка был тренировочной игрой. Тем более проводили матч на выезде в сложных погодных условиях. Никто не гарантировал победы. После финального свистка начали думать о "Спартаке", до того думали об "Уфе".

    – На игру со "Спартаком" состав будет таким же?

    – Посмотрим. Набабкин получил повреждение, плюс будем оценивать Головина и Василия Березуцкого, которые претендуют на стартовый состав. Определимся ближе к матчу, – сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.03.2016 20:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 марта 2016, 05:29

      перед подготовкой к матчу со спартаком надо в макдональдс заглянуть,бигмак скушать

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 марта 2016, 08:30

      надо обыгрывать старых кляч

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      FanCSKA032 1 марта 2016, 23:34

      Нееееее, бомжики там уже доминируют

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2016, 22:30

      Вам бы в чемпионате Гибралтара выступать.

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2016, 20:45

      Голова, она для того, чтобы есть. Не надо думать.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach > Zeff 2 марта 2016, 02:53

      Это твой жизненный девиз!?

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 1 марта 2016, 20:38

      Чо там думать. Жахнуть убогих и все

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Лыков 1 марта 2016, 20:50

      Нечем жахнуть. Попросите их как полагается. Может они сами.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 1 марта 2016, 21:29

      Вы о себе подумайте, липовые чемпионы прошлого сезона. Жмет башку не своя корона, вот и катитесь вниз и вниз по таблице. А вас, зенитчики, мы ни о чем, поверьте, спрашивать не будем - разнесем как детей

      -2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 1 марта 2016, 22:26

      Да ты пьян, майор!

      -3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > гус 3 марта 2016, 05:21

      они не липовые,а кабинетные

      1
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