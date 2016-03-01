Митрофанов: «Виллаш-Боаш может остаться в «Зените»

Очень маловероятно-часть легионеров уйдет,а новых ему столько не дадут,да и кроме осенней удачной серии в ЛЧ больше ничего он не показал,а сейчас вот и Халк в Лиссабоне до своего осеннего уровня не дотягивает!
Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов сообщил, что наставник команды Андре Виллаш-Боаш может остаться на посту главного тренера.
"Виллаш-Боаш является нашим тренером, у нас есть время для того, чтобы определиться. Есть понимание: мы не будем ждать до последнего момента. Условный список в голове у нас написан, даже на отдельных листах бумаги. Там есть и российские тренеры, в том числе на первых позициях, и зарубежные специалисты.
Виллаш-Боаш может остаться. Он говорил "я ухожу", но все может измениться. Вопрос отношений может быть решен в любой момент, я этого не исключаю", - сказал Митрофанов.