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    Митрофанов: «Виллаш-Боаш может остаться в «Зените»

    Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов сообщил, что наставник команды Андре Виллаш-Боаш может остаться на посту главного тренера.

    "Виллаш-Боаш является нашим тренером, у нас есть время для того, чтобы определиться. Есть понимание: мы не будем ждать до последнего момента. Условный список в голове у нас написан, даже на отдельных листах бумаги. Там есть и российские тренеры, в том числе на первых позициях, и зарубежные специалисты.

    Виллаш-Боаш может остаться. Он говорил "я ухожу", но все может измениться. Вопрос отношений может быть решен в любой момент, я этого не исключаю", - сказал Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2016 17:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 марта 2016, 12:15

      Очень маловероятно-часть легионеров уйдет,а новых ему столько не дадут,да и кроме осенней удачной серии в ЛЧ больше ничего он не показал,а сейчас вот и Халк в Лиссабоне до своего осеннего уровня не дотягивает!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2016, 03:28

      Попадёт Зенит в лч - тогда точно останется

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 1 марта 2016, 23:26

      Я тоже так думаю...это пиар акция от Боаша была,что бы больше внимания к себе привлечь от западных клубов)

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 1 марта 2016, 20:53

      Газ то скоро подешевеет,и уходить всёравно придёться

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 марта 2016, 18:31

      Если лимит отменят,и на трансферы 200 млн дадут?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 18:09

      Было бы предпочтительнее, чем брать новичка, ага.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 марта 2016, 17:58

      т.е может поступить предложение от которого он не сможет отказаться ))))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2016, 17:40

      К терапевту!

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 марта 2016, 17:35

      Стоп!Стоп!Стоп! Ухожу-уходи!

      0
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