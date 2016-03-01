Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николаев рассудит встречу ЦСКА и «Спартака»

    Центральный матч 19-го тура РФПЛ, в котором встретятся ЦСКА и "Спартак", рассудит Алексей Николаев.

    Встречу "Краснодара" с "Зенитом" обслужит Сергей Карасев.

    ЦСКА — "Спартак": судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    "Краснодар" — "Зенит": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2016 15:02
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 марта 2016, 04:42

      интересно,а гиннер уже заходил в рфпл с конвертом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      san4is08 1 марта 2016, 16:01

      Точные прогнозы на спорт https://www.instagram.com/aleg
      ringoz01/

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 15:26

      Дерби судил неоднократно, но ЦСКА не засуживал никогда, в одном из матчей безобразно вёл себя Вагнер, постоянно бил опережавшего его Пареху, аргентинец единожды ответил и сразу получил красную, поскольку кони уже остались в меньшинстве, а им - фаворитам, блин, ещё нужно было успеть победить, ага. Обеспечил - победили.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11