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    Ромуло не собирается покидать «Спартак»

    Полузащитник "Спартака" Ромуло развеял слухи о своем уходе из команде. Также бразилец рассказал о том, как прошли сборы для красно-белых.

    "Сборы получились очень продуктивными. Конечно, еще есть над чем работать, но, считаю, мы отлично готовы к старту второй части чемпионата. Надеюсь, начнем ее с победы над ЦСКА. Мое возвращение в чемпионат Бразилии? Это всего лишь слухи! В Бразилии много неправды пишут. Говорю же, не собираюсь никуда уходить. Я счастлив в "Спартаке", — сказал он.

    В текущем розыгрыше РФПЛ бразилец сыграл в 10-ти матчах за свою команду.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.03.2016 09:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      Artemrud 1 марта 2016, 16:14

      Значит трофеи ему не нужны

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 марта 2016, 14:02

      речь о Спартаке, а не о конях.
      Мы шведских негров не покупаем.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 11:21

      Ну, чтоб с пользой!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Aztec58 1 марта 2016, 13:43

      у них всё бестолку

      0
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Nerlinger 1 марта 2016, 14:02

      здесь речь о Спартаке, а не о шведских неграх

      -1
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