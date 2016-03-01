Хиддинк: «Пато готов»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк заявил, что нападающий Пато может дебютировать за лондонцев в матче 28-го тура АПЛ против "Норвича".

"Он готов, и теперь у нас есть здоровая конкуренция между нападающими. Диего Коста остается номером один, но остальные стали сильнее – например, я доволен Бертраном Траоре. Он еще молод, и есть более статусные игроки, но я не обращаю на это внимания.

Справедливости ради скажу, что молодежь пока немного лучше Пато, но он и Реми готовы играть. Пато не может провести на поле все 90 минут, но способен сыграть часть матча", – сказал Хиддинк.