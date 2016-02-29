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    Зуев: «В «Анжи» дагестанцы щемили грузин»

    Бывший полузащитник "Анжи" Константин Зуев рассказал о взаимоотношениях игроков махачкалинского клуба в 2009 году.

    – В 2009 году вы вновь поехали в Махачкалу, но на этот раз не в "Динамо", а в "Анжи".

    – Приехал туда, а там восемь грузинов в команде плюс тренер – Омари Тетрадзе. Дагестанцы грузин щемили, гоняли их по-страшному! Местным очень не нравилось, что грузины между собой на поле разговаривали по-грузински. И после тренировок и матчей начиналось: "Слышишь, еще раз будешь по-грузински говорить – я не знаю, что я тебе сделаю...".

    Наш капитан Расим Тагирбеков кипел: "Я вам сказал: по-русски разговаривайте! У себя в Грузии будете на грузинском!". Но не подумайте чего, дагестанцы у нас в команде были адекватные ребята.

    – В чем еще заключался колорит того "Анжи"?

    – В команде играл сын президента команды – так он на тренировки приезжал на "Бентли", а за ним на "Мицубиси Паджеро" – личные телохранители. Представляете – тренировка, а по периметру поля стоят охранники с автоматами.

    У них ведь там жестко – богатые кланы между собой не дружат. Вот он был из одного такого клана. А по уровню игры он основу не тянул, на замены выходил. Но когда мы получали право на пенальти – бил он, чтобы забивать, – сказал Зуев.

    Источник: Euro-football.ru

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    29.02.2016 21:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      Нигма 1 марта 2016, 01:44

      Да пошел ты на хуй

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4255

      mutabor0992 1 марта 2016, 01:17

      Идиотизм!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 29 февраля 2016, 22:48

      вся суть недо команд, в составе которых играю дети, жены любовники дагестанской элиты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 29 февраля 2016, 22:10

      правильно делали.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 22:09

      Сын президента клуба Магомедов Магомед - нападающий, 97 матчей, 15 голов, 10 карточек.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Aztec58 1 марта 2016, 07:02

      Как же это его ещё до сборной России не дотянули, интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      BadrHary 29 февраля 2016, 22:03

      крым наш гы гы гы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > BadrHary 29 февраля 2016, 22:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слава Бендеру!

      -5
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    11