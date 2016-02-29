«МЮ» хочет продлить контракт с Рэшфордом, повысив зарплату в десять раз

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в ближайшее время получить новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

Сообщается, что заработная плата молодого футболиста вырастет с нынешних полутора тысяч фунтов в неделю до 15 тысяч.

Поводом для такого предложения послужил удачный дебют Рэшфорда в основном составе манкунианцев. Игрок отметился дублем в матче Лиги Европы против "Мидтьюлланда" (5:1) а затем повторил свой успех во встрече АПЛ с "Арсеналом" (3:2), дважды поразив ворота лондонцев.