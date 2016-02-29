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    Джанашия: «Уходить из «Локомотива» было тяжело»

    Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия не стал скрывать того, что он жалеет об уходе из московской команды в 2001 году. Напомним, что тогда форвард вернулся на родину.

    – Жалею, что ушел из "Локомотива". Мог потренировать детишек или кем-то еще поработать. Но почти все покинули клуб, и я не захотел оставаться один. Да и команда сильно изменилась в тот момент.

    – Уходить было тяжело?

    – Очень. Я слишком привык к "Локомотиву". Кто знает – может, сейчас я уже настолько привык к Грузии, что теперь будет тяжело уехать отсюда.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    29.02.2016 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 19:09

      Бабло было хорошее, да-а, Но с дисциплиной был не в ладах, много крови Шпалыча попил. Благодарен Зазе за тот гол в ворота Анжи на последней минуте кубкового финала. А потом Нигматуллин потащил в серии пенальти и Кубок дагам не достался, ага.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 февраля 2016, 14:50

      Так ты вроде сидишь...

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