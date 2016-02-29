Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рапопорт: «Кришито и Жирков – равноценные игроки. Их выступления будут зависеть от лимита»

    Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт сравнил защитников сине-бело-голубых Юрия Жиркова и Доменико Кришито.

    "Что касается Жиркова, то вряд ли он на постоянной основе заменит Кришито слева. Многое будет зависеть от лимита. Они равноценные игроки, Юра немного эффективнее играет в атаке, использует дриблинг, Кришито старается действовать через пас. Хорошо, что теперь в российском чемпионате не обязательно будут дергать Анюкова, можно чередовать выходы Кришито и Жиркова", – отметил Рапопорт.

    Отметим, что Жирков перешел в "Зенит" этой зимой. Кришито же защищает цвета петербургского клуба с 2011 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.02.2016 09:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11