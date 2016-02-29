«Манчестер Сити» включился в борьбу за Тер Штегена

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген во время летнего трансферного окна может перейти в "Манчестер Сити". Напомним, ранее немецкий вратарь говорил о возможной смене команды из недостаточного количества игрового времени. Кроме "горожан", на Тер Штегена претендует "Ливерпуль".

За "Барселону" немец выступает с 2014 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний голкипер провел за "Барселону" в Примере четыре матча, в Лиге чемпионов – семь.