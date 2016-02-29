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    Слуцкий: «Кержаков находится в расширенной обойме игроков сборной России»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы нападающего "Зенита" Александра Кержакова, на правах аренды выступающего за "Цюрих", вернуться в национальную команду.

    – Каковы шансы Кержакова вернуться в сборную?

    – Такие же, как у любого другого футболиста, который находится в – давайте назовем это – расширенной обойме игроков национальной команды. Александр в ней, безусловно, есть.

    Напомним, за сборную России Кержаков дебютировал в 2002 году и провел за это время 89 матчей. Кроме того, с 30 голами нападающий является лучшим бомбардиром российской команды за всю историю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.02.2016 07:19
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