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    Виллаш-Боаш: «В таких матчах как с «Кубанью» иногда приходится терпеть и ждать»

    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против "Кубани", в котором сине-бело-голубым удалось забить и вырвать победу лишь в конце первого тайма дополнительного времени.

    "Немного обидно. В том плане, что мы создали очень много моментов, но никак не могли забить: то хорошо играл Беленов, то защитники "Кубани". Нам пришлось потерпеть до дополнительного времени, когда мы в итоге забили гол со штрафного. Иногда в таких матчах бывает так, что приходится терпеть и ждать. Думаю, сегодня мы были лучше", – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    28.02.2016 22:49
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