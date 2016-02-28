Рахимов: «Маурисио лучше играть оттянутого полузащитника»

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов поделился мнением о перспективах экс-хавбека грозненцев Маурисио в "Зените".

– Как будете обходиться без Маурисио, который был одним из самых результативных игроков команды?

– И здесь предпочту воздержаться от обещаний. По той же причине – Жозе играл в "Тереке" много лет, здесь ему было все знакомо. С его уходом мы потеряли не просто сильного футболиста, а важнейшую фигуру в нашей комбинационной игре. Понятно, что сейчас мы перестраиваемся, но что и как у нас получается без Маурисио, увидим позже.

– Кстати, что думаете о его перспективах в "Зените"?

– По тем играм, которые я видел, убедился, что бразилец уверенно вписался в новую команду. Причем, и на поле, и за его пределами. Жозе – человек коммуникабельный, знает русский, готов общаться со всеми партнерами без разделения по какому-либо принципу. В сыгранных матчах за "Зенит" он выглядел хорошо — грамотно занимал позицию, четко действовал в подыгрыше. Уверен, взаимопонимание с партнерами у него будет быстро налаживаться, и пользу "Зениту" он принесет значительную.

– Острые дискуссии вызывает вопрос об оптимальной позиции Маурисио на поле. Если ему придется играть атакующего полузащитника, он справится?

– На мой взгляд, ему лучше играть на месте оттянутого полузащитника. Жозе полезней, когда у него есть пространство и, соответственно, возможность врываться к штрафной соперника.