Ван Гаал: «Рэшфорд – особенный талант»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал после победы своих подопечных в матче 27-го тура АПЛ над "Арсеналом" (3:2) прокомментировал игру нападающего Маркуса Рэшфорда, оформившего дубль.

"Когда предоставлен такой небольшой выбор исполнителей, можно дать шанс молодежи. В обратном случае у них мало возможностей. По моему опыту молодые игроки всегда удачно проводят первый матч. Второй – уже другое. Рэшфорд сыграл здорово в обоих матчах, он является особенным талантом", – сказал ван Гаал.

"МЮ" – "Арсенал" – 3:2. Рэшфорд обеспечил хозяевам победу (ВИДЕО)