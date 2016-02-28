«МЮ» – «Арсенал» – 3:2. Рэшфорд обеспечил хозяевам победу (ВИДЕО)

«МЮ» выиграл у «Арсенала» в важнейшем матче английской Премьер-лиги. 18-летний Рэшфорд оформил дубль во втором матче подряд, добавив к этому еще и голевую передачу. «Бомбардир» показывает голы и главные моменты прошедшего противостояния.

Монреаль мог открыть счет в самом начале матча Рэшфорд оказался в нужном месте Рэшфорд оформляет дубль, замыкая подачу партнера Уэлбек отыгрывает один мяч Эррера забивает еще один мяч. У Рэшфорда голевая передача Озил снова возрождает интригу Луи ван Гаал упал