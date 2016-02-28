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    «МЮ» – «Арсенал» – 3:2. Рэшфорд обеспечил хозяевам победу (ВИДЕО)


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    28.02.2016 17:55
    «МЮ» выиграл у «Арсенала» в важнейшем матче английской Премьер-лиги. 18-летний Рэшфорд оформил дубль во втором матче подряд, добавив к этому еще и голевую передачу. «Бомбардир» показывает голы и главные моменты прошедшего противостояния.

    Монреаль мог открыть счет в самом начале матча

    Рэшфорд оказался в нужном месте

    Рэшфорд оформляет дубль, замыкая подачу партнера

    Уэлбек отыгрывает один мяч

    Эррера забивает еще один мяч. У Рэшфорда голевая передача

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    Луи ван Гаал упал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Premier League
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