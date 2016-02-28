Венгер: «Манчестер Юнайтед» забивал нам слишком просто»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в поединке 27-го тура АПЛ.

"Матч проходил на хороших скоростях. Не могу сказать, что мы недонастроились или у нас было недостаточно желания победить. Однако "МЮ" забивал нам слишком просто.

При подготовке к следующему матчу нам нужно оставаться в хорошем расположении духа. Скоро нам предстоит очередная игра, нужно подойти к ней во все оружии.

Мы старались забить до самого конца встречи, команда много владела мячом. Если бы мы действовали более собранно, этих голов могло и не быть.

Я разочарован из-за поражения, но нам надо сосредоточиться на следующей встрече", – сказал Венгер.