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    Бышовец: «Селезнев компенсирует «Кубани» уход Мельгарехо»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о приобретении краснодарской "Кубанью" форварда днепропетровского "Днепра" Евгения Селезнева.

    "Селезнев достаточно хороший игрок, у него есть бомбардирские качества. Я его помню еще по донецкому "Шахтеру". Приход украинца компенсирует потерю Мельгарехо. В прошлом году осталась неудовлетворенность от игры и Павлюченко, и Аршавина. Им не удалось воспользоваться хорошим шансом, чтобы как-то реабилитироваться перед болельщиками. Я считаю, что приобретение Селезнева – несомненно, усиление для "Кубани", - заявил Бышовец.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    28.02.2016 18:34
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