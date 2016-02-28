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    Мостовой: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби, армейцев затрясет»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что борьбу за медали в весенней части чемпионата России будут вести пять команд.

    "ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Ростов" будут однозначно до конца бороться за медали. Представьте, что в столичном дерби "красно-белые" обыграют "красно-синих", а "Зенит" и "Ростов" победят в первом после перерыва туре.

    Ростовчане тогда настигнут лидера, а отрыв ЦСКА от питерцев и спартаковцев сократится до четырех очков. Не исключаю, что тогда армейцев затрясет, поскольку затем у них будет выезд в Ростов-на-Дону, а там и до игры с "сине-бело-голубыми" рукой подать - через тур.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    28.02.2016 18:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 февраля 2016, 08:25

      Старых кляч надо рвать

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 февраля 2016, 19:00

      а ежели карпин через мостового переПрыгнет... кого трясти будет?

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 28 февраля 2016, 18:32

      Ну так это если и будет, так только если будет "если". А так должно трясти Спартак

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