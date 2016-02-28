Шемберас: «Сборную России нельзя назвать «темной лошадкой»

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением, каких результатов сможет добиться сборная России на Евро-2016.

– На что способна Россия на чемпионате Европы?

– Рад, что Слуцкий пришел в сборную и поправил ее дела, вывел во Францию, хотя мало кто тогда уже в это верил. Надеюсь, Россия добьется успеха, но прогноз давать сложно. Главное – показать достойный футбол и выйти из группы, что вашей команде по силам.

– Доводилось слышать, что Россия – "темная лошадка".

– Как можно говорить такое о российской команде? Россию все прекрасно знают, костяк сборной регулярно выступает в Лиге чемпионов, в Лиге Европы.