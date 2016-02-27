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    Опрос: кто выиграет Кубок России?

    Завтра в российском футболе возобновится сезон: "Зенит" в рамках 1/4 финала Кубка России сразится с "Кубанью".

    "Бомбардир" проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей о том, кто станет победителем данного турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:17

      Краснодар!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 февраля 2016, 20:37

      улыбнуло Зеня завтра Кубани продует

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Garrincha58 27 февраля 2016, 22:17

      Может долбануло. Зенит выиграет с крупным счётом.

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