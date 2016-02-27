Опрос: кто выиграет Кубок России?

Завтра в российском футболе возобновится сезон: "Зенит" в рамках 1/4 финала Кубка России сразится с "Кубанью".

"Бомбардир" проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей о том, кто станет победителем данного турнира.