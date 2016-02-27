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    Директор «Мордовии»: «Нам не хватило финансирования, чтобы приобрести нужных игроков»

    Директор "Мордовии" Владимир Бибиков заявил, что саранский клуб не смог усилиться рядом футболистов из-за нехватки финансирования.

    "К сожалению, от тех кандидатур, которые мы рассматривали, было решено отказаться. Посчитали, что они не усилят нашу команду, и брать лишний балласт не стали. Было принято решение включить внутренний ресурс. Говорить, что селекционный отдел клуба провалился, я бы не стал. Игроки, которые могли бы нам помочь, достаточно для нас дороги. В какой-то степени нам не хватило финансирования", – отметил Бибиков.

    Источник: ТАСС

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    27.02.2016 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 февраля 2016, 18:11

      Не переживайте, для ФНЛ хватит такого финансирования на будущий сезон)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 15:49

      Всё? Конечная?

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