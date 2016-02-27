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Мини-футбол. Тигина: «У сборной России есть запас прочности»

27 февраля 2016, 14:40

Автор одного из голов, в ворота сборной Чехии в первом товарищеском поединке (7:3), игрок молодежной женской сборной России Ольга Тигина поделилась впечатлениями об игре.

- Ольга, у вас в матче произошли сразу три приятных события - возвращение в сборную, победа и красивый гол. Какие чувства присутствуют после первой игры в Чехии?

- Эмоций сейчас очень много и пока, честно говоря, сложно в них разобраться, но то, что они исключительно положительные не может быть никаких сомнений. Выходить на площадке в форме сборной России для меня большая честь и большая ответственность. Рада, что смогла сегодня принести пользу команде, но останавливаться на этом ни в коем случае нельзя - очень хотелось бы и в дальнейшем защищать цвета флага в составе сборной и совершенствоваться вместе с национальной командой.

- Евгений Викторович (Кузьмин - ст. тренер) достаточно много подсказывал тебе персонально сегодня. Припомните, на что обращал внимание наставник и, уже по горячим следам, расскажите в чем можно было сыграть лучше?

- Один раз Евгений Викторович сказал, что не нужно выбрасываться на соперника при игре со столбом, а в основном призывал точнее выполнять передачи и допускать поменьше брака в игре.

- Что скажете о чешской команде - сегодня вам противостояли все как на подбор атлетичные девушки, насколько пришлось тяжело, и пришлось ли?

- Чешки, как я уже упомянула, сегодня очень часто и весьма неплохо играли на "столба", показывали хорошие скорости, движение, активно применяли забросы вперед, с которыми у нас порой возникали трудности, однако в целом, на мой взгляд, мы справились со своей задачей, а главное достигли победного результата. Начинать с победы всегда приятно вдвойне.

- Наша команда сегодня показала все, на что способна, или же можно было сыграть лучше?

- Безусловно, были сегодня и ошибки, и недоработки, но мне кажется, что у нашей сборной еще есть значительные резервы и большой запас прочности. Надеюсь, что с каждой новой игрой мы будем показывать мини-футбол все более и более высокого качества, а начать постараемся уже завтра, во втором поединке с Чехией.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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