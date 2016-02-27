Луческу: «В целом жребий нормальный»

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал предстоящего соперника своей команды в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что на этой стадии украинцы сыграют с "Андерлехтом".

"На этой стадии турнира все соперники сильные. Конечно, самые яркие пары 1/8 финала Лиги Европы – это "Ливерпуль" – "МЮ" и "Боруссия" – "Тоттенхэм". Остальные примерно равны.

"Андерлехт" – хорошая команда, в которой в последнее время вырастает много сильных игроков для европейских клубов. Да и бельгийский чемпионат становится интереснее и сильнее с каждым годом. Сегодня у Бельгии очень крепкая национальная сборная, а это показатель. У нас есть две недели на то, чтобы изучить "Андерлехт". В целом жребий нормальный", — сказал румын.