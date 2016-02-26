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    «Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»

    Нападающий французского "Эвиана" Джанни Бруно продолжит свою карьеру в "Крыльях Советов". Сообщается, что самарцам удалось договориться об аренде игрока до конца сезона.

    "Крылья Советов" подписали арендное соглашение с Бруно до конца сезона. Вот-вот об этом будет официальное сообщение. Скоро футболист будет заявлен за клуб для выступления в чемпионате России", - проинформировал источник.

    24-летний бельгийский нападающий, являющийся воспитанником льежского "Стандарда", за свою карьеру успел поиграть во французских "Лилле" и "Бастии". В текущем сезоне Бруно сыграл за "Эвьян" в 25 матчах и забил пять мячей.

    Источник: Р-Спорт

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    26.02.2016 18:35
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