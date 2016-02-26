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    Ломбертс: «В России против «Зенита» просто встают сзади уже не только маленькие команды, но и «Локомотив», например»

    Защитник "Зенита" Николас Ломбертс выразил надежду, что его команде удастся играть в чемпионате России на таком же уровне, как и в Лиге чемпионов и сократить отставание от лидера Премьер-лиги московского ЦСКА до минимума.

    "Я надеюсь, что нам это удастся. Семь очков, двенадцать матчей — все возможно. Но, действительно, нам нужно играть лучше. Конечно, игры в Европе и в России отличаются. В Лиге чемпионов все без исключения стараются играть в футбол, а здесь очень многие просто встают сзади. Причем уже не только маленькие команды, но и большие — "Локомотив", например. Ждут наших ошибок. Но, конечно, мы должны прибавлять. Надеюсь, перерыв позволил нам перезапустить эмоции, освежиться, и эти двенадцать матчей мы проведем как надо, станем чемпионами", - сказал Ломбертс.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.02.2016 17:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +81

      zeni 27 февраля 2016, 12:41

      В точку КОЛЯ!!! Молодчага!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 26 февраля 2016, 21:35

      незнаю, ну игру с Тереком последнею смотрел взади стоял совсем не Терек

      1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 26 февраля 2016, 19:07

      Я был на игре Локо-Зенит в Москве. Локо дернул газовых легко и непринужденно. При этом трудно сказать кто автобус ставил, но Локо играл на порядок лучше.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 февраля 2016, 18:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомжи так и останутся на шестом месте)))

      -4
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 26 февраля 2016, 17:51

      А сам Зенит что делает?Разве не то же самое?Зенит при Боаше только против слабых и обескровленных соперников играет первым номером,и то,если счёт устраивает - отходит назад всегда.И только пропустив начинает снова атаковать.Дожили - против Гента на своём поле играть на контратаках,и против Спартака просидеть весь второй тайм(да и первый тоже) у своих ворот,хотя ещё 4 года назад 5-0 и 4-2 их разносили.

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 26 февраля 2016, 17:20

      Мечтать - оно не вредно!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 17:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ой! Лучше молчи, Коля! Мы сыты вашими мечтами! Спартачи вон тоже мечтают

      -7
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