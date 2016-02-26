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  • Ломбертс: «В России против «Зенита» просто встают сзади уже не только маленькие команды, но и «Локомотив», например»

Ломбертс: «В России против «Зенита» просто встают сзади уже не только маленькие команды, но и «Локомотив», например»

26 февраля 2016, 17:13
10

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил надежду, что его команде удастся играть в чемпионате России на таком же уровне, как и в Лиге чемпионов и сократить отставание от лидера Премьер-лиги московского ЦСКА до минимума.

«Я надеюсь, что нам это удастся. Семь очков, двенадцать матчей — все возможно. Но, действительно, нам нужно играть лучше. Конечно, игры в Европе и в России отличаются. В Лиге чемпионов все без исключения стараются играть в футбол, а здесь очень многие просто встают сзади. Причем уже не только маленькие команды, но и большие — «Локомотив», например. Ждут наших ошибок. Но, конечно, мы должны прибавлять. Надеюсь, перерыв позволил нам перезапустить эмоции, освежиться, и эти двенадцать матчей мы проведем как надо, станем чемпионами», – сказал Ломбертс.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Локомотив Ломбертс Николас
Комментарии (10)
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APchelov
1456496289
Ой! Лучше молчи, Коля! Мы сыты вашими мечтами! Спартачи вон тоже мечтают
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Майор Дзагоев
1456496417
Мечтать - оно не вредно!
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ZENIT GOAL
1456498276
А сам Зенит что делает?Разве не то же самое?Зенит при Боаше только против слабых и обескровленных соперников играет первым номером,и то,если счёт устраивает - отходит назад всегда.И только пропустив начинает снова атаковать.Дожили - против Гента на своём поле играть на контратаках,и против Спартака просидеть весь второй тайм(да и первый тоже) у своих ворот,хотя ещё 4 года назад 5-0 и 4-2 их разносили.
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REDWHITE_
1456498959
Бомжи так и останутся на шестом месте)))
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kanav67
1456502843
Я был на игре Локо-Зенит в Москве. Локо дернул газовых легко и непринужденно. При этом трудно сказать кто автобус ставил, но Локо играл на порядок лучше.
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ДЖУZ
1456511752
незнаю, ну игру с Тереком последнею смотрел взади стоял совсем не Терек
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zeni
1456566081
В точку КОЛЯ!!! Молодчага!!
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