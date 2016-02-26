Ломбертс: «В России против «Зенита» просто встают сзади уже не только маленькие команды, но и «Локомотив», например»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил надежду, что его команде удастся играть в чемпионате России на таком же уровне, как и в Лиге чемпионов и сократить отставание от лидера Премьер-лиги московского ЦСКА до минимума.

«Я надеюсь, что нам это удастся. Семь очков, двенадцать матчей — все возможно. Но, действительно, нам нужно играть лучше. Конечно, игры в Европе и в России отличаются. В Лиге чемпионов все без исключения стараются играть в футбол, а здесь очень многие просто встают сзади. Причем уже не только маленькие команды, но и большие — «Локомотив», например. Ждут наших ошибок. Но, конечно, мы должны прибавлять. Надеюсь, перерыв позволил нам перезапустить эмоции, освежиться, и эти двенадцать матчей мы проведем как надо, станем чемпионами», – сказал Ломбертс.