Перейра: «Локомотив» смотрелся хорошо, но «Фенербахче» заслуженно прошел дальше»

Главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра прокомментировал результат ответного матча своей команды против московского "Локомотива" (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что первая встреча этих команд в Стамбуле закончилась победой турков со счетом (2:0).

"Матч оказался очень сложным. Если сравнить с первой игрой, то "Локомотив" пошел атаковать нас, взял на себя риск. Мы хотели этим воспользоваться, но "Локомотив" смотрелся лучше. Если до первого гола был баланс, то после мы потеряли уверенность и с большими вопросами в голове вышли на второй тайм. Обе команды смотрелись очень хорошо, но я думаю, что мы заслуженно вышли в следующий раунд, несмотря, повторюсь, на очень хороший футбол "Локомотива", - заявил Перейра.