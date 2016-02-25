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    «Динамо» отказывается комментировать возможный переезд в «Лужники»

    Пресс-служба московского "Динамо" отказывается комментировать информацию о возможном переезде команды на стадион "Лужники".

    "Я не буду комментировать информацию по поводу переезда "Динамо" на стадион "Лужники". Могу сказать только, что у нас есть действующий контракт с "Ареной Химки", и мы его полностью выполняем", - заявил пресс-атташе "Динамо" Константин Алексеев.

    Напомним, что ранее появились сообщения о том, что бело-голубые могут переехать в "Лужники" в конце 2016 года, когда арена будет введена эксплуатацию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 21:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      pokaifu1212 25 февраля 2016, 21:38

      Зачем им это нужно? Зрителей он не будет много собирать, а аренда будет и так стоить много

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