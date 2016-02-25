Варди: «Раньери все ночи проводит за изучением соперника»

Нападающий "Лестера" Джейми Варди рассказал о том, как много усилий уходит у главного тренера Клаудио Раньери на изучение соперника.

"Мне кажется, он изучает каждый мельчайший аспект того, как играет соперник. Он приходит на совещание после бессонной ночи, которую он провел за просмотром 50-60 клипов только одного игрока команды соперника, и в деталях рассказывает, что этот игрок делал на 49 клипах, а что – на оставшихся 11.

С ума можно сойти, сколько деталей и мелочей он знает, но это действительно помогает", - цитирует Варди Betfair.