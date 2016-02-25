Мини-футбол. «Газпром» находится в одном шаге от выхода в финал Кубка России

Югорская "Газпром-ЮГРА" в первом полуфинальном матче полуфинал Кубка России разгромила на выезде "Тюмень". Гости отправили в ворота гостей шесть мячей, превратив ответный поединок в пустую формальность.

В другой встрече ½ финала "Сибиряк" и "Динамо" устроили триллер на паркете в Новосибирске, порадовав собравшихся людей обилием голов. Результативная ничья оставляет открытым вопрос о владельце билета в финальную стадию турнира.

Кубок России. Полуфинал. Первые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Динамо (Московская область) – 7:7 (3:1)

Голы: 1:0 – Жоан, 7. 2:0 – Лео Сантана, 7. 2:1 – Фернандиньо, 19. 3:1 – Лео Сантана, 21. 4:1 – Лео Сантана, 29. 5:1 – Тимощенков, 29. 5:2 – Фернандао, 32. 5:3 – Фернандао, 36. 6:3 – Кудзиев, 38. 6:4 – Фернандао, 39. 6:5 – Сергеев, 39. 6:6 – Фернандиньо, 40 (с пенальти, 6м). 7:6 – Волынюк, 40. 7:7 – Фернандао, 42.

Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 1:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Лысков, 8. 0:2 – Шаяхметов, 23. 0:3 – Соколов, 32 (в свои ворота). 1:3 – Лобков, 32. 1:4 – Марсенио, 36. 1:5 – Чишкала, 39. 1:6 – Ниязов, 42.