Варела: «Хотел уйти, но ван Гаал попросил остаться»

22-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Гильермо Варела рассказал о том, что в свое время он планировал покинуть клуб, но после разговора с главным тренером Луи ван Гаалом ситуация поменялась.

"Я видел, что не получаю игровой практики, и имел несколько вариантов для продолжения карьеры. Однако тренер сказал, что мне не нужно уходить и что я буду играть.

Всe случилось так быстро. Тяжело поверить, что я выступаю в одной из сильнейших лиг мира. Но нужно сохранять спокойствие, тренироваться и двигаться вперeд", — сказал футболист в интервью радиостанции Sport 890.

За "Манчестер Юнайтед" уругваец играет с 2013 года, но его официальный дебют состоялся лишь в текущем сезоне. На его счету два матча в рамках чемпионата Англии.