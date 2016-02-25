Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Варела: «Хотел уйти, но ван Гаал попросил остаться»

25 февраля 2016, 07:25
1

22-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Гильермо Варела рассказал о том, что в свое время он планировал покинуть клуб, но после разговора с главным тренером Луи ван Гаалом ситуация поменялась.

"Я видел, что не получаю игровой практики, и имел несколько вариантов для продолжения карьеры. Однако тренер сказал, что мне не нужно уходить и что я буду играть.

Всe случилось так быстро. Тяжело поверить, что я выступаю в одной из сильнейших лиг мира. Но нужно сохранять спокойствие, тренироваться и двигаться вперeд", — сказал футболист в интервью радиостанции Sport 890.

За "Манчестер Юнайтед" уругваец играет с 2013 года, но его официальный дебют состоялся лишь в текущем сезоне. На его счету два матча в рамках чемпионата Англии.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Варела Гильермо ван Гаал Луи
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dos_Santos
1456388267
А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться
Ответить
Главные новости
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
Головин забил «Ливерпулю» в товарищеском матче
17:20
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
2
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
2
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
Все новости
Все новости
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
Вчера, 15:42
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
Вчера, 14:10
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
Вчера, 11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
Вчера, 00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+