Шмидт считает свое наказание чересчур суровым

Главный тренер леверкузенского "Байера" Роджер Шмидт отреагировал на введение штрафных санкций против него, которые были применены после матча 22-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией".

Напомним, что специалист получил дисквалификацию на пять матчей чемпионата Германии, из которых он пропустит три.

"Я принял штрафные санкции, однако считаю их чересчур суровыми", — прокомментировал ситуацию Шмидт.

В матче с "Боруссией" (0:1) Шмидт не захотел покидать техническую зону после удаления. По этой причине игра была прервана на 10 минут.