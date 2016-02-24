Лаборде не сыграет против «Спарты»

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде не примет участия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты". Об этом рассказал главный тренер краснодарцев Олег Кононов.

"У нас только Рикардо не готов. Мы ожидали, что он уже будет работать в общей группе, но не сложилось. Но он получает уже большие нагрузки. Остальные игроки здоровы, – сказал Кононов.

Напомним, первую встречу "Краснодар" проиграл со счетом 0:1. Ответная игра состоится завтра, начало – в 21.00 по московскому времени.