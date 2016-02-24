Дементьев и Андронов отстранены от работы на каналах «Матч ТВ»

Руководство "Матч ТВ" отстранило от работы комментаторов Алексея Андронова и Кирилла Дементьева.

Такое решение было приняло вчера поздно вечером и подписано новым генеральным директоров холдинга Дмитрией Грановым. Причина отстранения в письме не указывается.

Ранее Андронов и Дементьев были выведены из штата и переведены на гонорарную систему оплаты.