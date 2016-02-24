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    Дементьев и Андронов отстранены от работы на каналах «Матч ТВ»

    Руководство "Матч ТВ" отстранило от работы комментаторов Алексея Андронова и Кирилла Дементьева.

    Такое решение было приняло вчера поздно вечером и подписано новым генеральным директоров холдинга Дмитрией Грановым. Причина отстранения в письме не указывается.

    Ранее Андронов и Дементьев были выведены из штата и переведены на гонорарную систему оплаты.

    Источник: Р-Спорт

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    24.02.2016 15:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +532

      Бан 24 февраля 2016, 19:41

      Эталон комментатора Матч-ТВ это Губерниев - всегда восторжен и рад (вне зависимости от того выигрывают наши или нет).
      Канделачка же не специалистов отбирает, а пытается угадать какой тип комментатора нравится верхам.

      1
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      Рейтинг: +23

      tony09parker 24 февраля 2016, 18:27

      Наводит на определённые мысли! Что-то когда они на нтв+ работали такого не было!

      1
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 24 февраля 2016, 18:23

      Я за футбол на экране , а не за деньги. А звук можно и отключить!!!!

      0
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      Рейтинг: 0

      акшап 24 февраля 2016, 18:17

      Вообще-то Дементьева с его педерастическим голосом давно надо было уже гнать на Х..............УЙ!!!!!!!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan > акшап 24 февраля 2016, 18:20

      Разбирается в футболе ,а голос это природа её не выбирают!!!

      6
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > акшап 24 февраля 2016, 18:55

      дело даже не в голосе, а том, что он комментировал не то, что происходило, а то что ему казалось. Хотя голос такой из ящика тоже бесит конкретно.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 24 февраля 2016, 17:52

      Вообще параллельно,главное что бы футбол показывали!!!

      3
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan > Lenin26 24 февраля 2016, 18:19

      Полностью согласен!!!!

      0
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      Рейтинг: +84

      bw17 24 февраля 2016, 17:29

      Бред.. Матч ТВ говно полное, теперь ещё и лучших комментаторов один за одним убирают..

      7
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > bw17 24 февраля 2016, 18:51

      если Дементьев лучший, то кто тогда худший?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 февраля 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      двух коней вышвырнули))))))))))))))))))))
      )))))

      -6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 16:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Помнится у Симоняна Н.П. были претензии к голосу Дементьева, писклявый, мол, ага, а у Тинатин какие претензии?

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Aztec58 24 февраля 2016, 16:41

      как у старухи голос)))
      я, кстати, первый раз когда услышал, подумал бабка комментирует))))

      -2
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 24 февраля 2016, 16:34

      Чистка рядов 37 год в исполнении гречутки...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > mutabor0992 24 февраля 2016, 16:41

      Февральско-мартовский пленум изучал? Вах, какая начитанная молодёжь пошла, ага.

      -1
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 24 февраля 2016, 16:25

      Россию 2 (?????) без Лиги Чемпионов Лиги Европы и РФПЛ. Нет уж пусть лучше остраняют друг друга .Скоро всё утрясётся ещё года не работают.Розанов и Стогниенко есть болше никого и не надо!!!

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