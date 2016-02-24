Дементьев и Андронов отстранены от работы на каналах «Матч ТВ»

Эталон комментатора Матч-ТВ это Губерниев - всегда восторжен и рад (вне зависимости от того выигрывают наши или нет).
Канделачка же не специалистов отбирает, а пытается угадать какой тип комментатора нравится верхам.
Руководство "Матч ТВ" отстранило от работы комментаторов Алексея Андронова и Кирилла Дементьева.
Такое решение было приняло вчера поздно вечером и подписано новым генеральным директоров холдинга Дмитрией Грановым. Причина отстранения в письме не указывается.
Ранее Андронов и Дементьев были выведены из штата и переведены на гонорарную систему оплаты.