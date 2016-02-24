«Урал» пополнился пятилетним футболистом

Пятилетний футболист Михаил Соболев подписал контракт с "Уралом".

Соболев стал победителем конкурса видеороликов "Хочу стать футболистом" и получил сертификат на полугодовое бесплатное обучение в школе "Урала".

Сегодня Миша Соболев в присутствии мамы, президента клуба Григория Иванова и журналистов подписал свой первый контракт с "Уралом". Михаил занимается футболом с трех лет и хочет стать нападающим.

Миша пообещал клубу любить спорт, добросовестно заниматься на тренировках, слушаться тренера, дружить с партнерами по команде и болеть за "Урал" в матчах чемпионата России.