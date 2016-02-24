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«Урал» пополнился пятилетним футболистом

24 февраля 2016, 14:15
3

Пятилетний футболист Михаил Соболев подписал контракт с "Уралом".

Соболев стал победителем конкурса видеороликов "Хочу стать футболистом" и получил сертификат на полугодовое бесплатное обучение в школе "Урала".

Сегодня Миша Соболев в присутствии мамы, президента клуба Григория Иванова и журналистов подписал свой первый контракт с "Уралом". Михаил занимается футболом с трех лет и хочет стать нападающим.

Миша пообещал клубу любить спорт, добросовестно заниматься на тренировках, слушаться тренера, дружить с партнерами по команде и болеть за "Урал" в матчах чемпионата России.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (3)
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Майор Дзагоев
1456312944
Молодчик пацан! Давай, не потеряй талант от тренировок и не слови звезду, стань нормальным форвардом!
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Alek7183
1456330569
Правильное направление, давно пора детскую академию развивать на Урале.
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Лыков
1456333121
У Аякса Отбор проходит в пять лет. В семь Определяется амплуа футболиста. Пробиваются в дальнейшую стадию при жёсткой конкуренции . Проводится день открытых дверей каждый год благодаря чему можно устроить жёсткую конкуренцию.
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