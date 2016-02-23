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    Дунга: «Бразильцы, переехавшие в Китай, будут получать больше критики»

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга прокомментировал массовый отъезд игроков сборной Бразилии в Китай. По словам наставника, переехавшим футболистам придется больше работать, чтобы добиться вызова в национальную команду.

    "Поговорю с теми игроками, которые уехали играть в менее популярных лигах. Им придется самостоятельно больше заботиться о своем физическом состоянии, больше тренироваться, чтобы вызываться в сборную Бразилии. Кроме того, им придется приезжать на один-два дня раньше остальных из-за дальности перелетов. Также эти игроки должны быть готовы получать больше критики. Если они продолжат играть хорошо, то ничего страшного не произойдет. В противном случае их будут ругать, так как они играют в Китае", - сказал он.

    Источник: Goal.com

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    23.02.2016 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 февраля 2016, 18:01

      Длинный рубль ....

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