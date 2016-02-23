Ещенко доиграет сезон в «Динамо»

Московское "Динамо" арендовало 32-летнего защитника махачкалинского "Анжи" Андрея Ещенко. Как сообщает источник, бело-голубые арендовали футболиста до конца сезона.

По плану у Ещенко медосмотр, после чего он подпишет все официальные документы.

Напомним, что футболист "Анжи" неоднократно опровергал интерес со стороны москвичей.

В текущем сезоне Андрей Ещенко принял участие в 16-ти матчах чемпионата России.