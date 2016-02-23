Ещенко доиграет сезон в «Динамо»

Ещенко, второй приход к нам, думаю будет продуктивней чем первый раз, удачи Андрей! Защитник ты не плохой! Сможет помочь нам подняться в таблице выше!
Московское "Динамо" арендовало 32-летнего защитника махачкалинского "Анжи" Андрея Ещенко. Как сообщает источник, бело-голубые арендовали футболиста до конца сезона.
По плану у Ещенко медосмотр, после чего он подпишет все официальные документы.
Напомним, что футболист "Анжи" неоднократно опровергал интерес со стороны москвичей.
В текущем сезоне Андрей Ещенко принял участие в 16-ти матчах чемпионата России.