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    Ещенко доиграет сезон в «Динамо»

    Московское "Динамо" арендовало 32-летнего защитника махачкалинского "Анжи" Андрея Ещенко. Как сообщает источник, бело-голубые арендовали футболиста до конца сезона.

    По плану у Ещенко медосмотр, после чего он подпишет все официальные документы.

    Напомним, что футболист "Анжи" неоднократно опровергал интерес со стороны москвичей.

    В текущем сезоне Андрей Ещенко принял участие в 16-ти матчах чемпионата России.

    Источник: Twitter

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    23.02.2016 14:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 23 февраля 2016, 17:25

      Ещенко, второй приход к нам, думаю будет продуктивней чем первый раз, удачи Андрей! Защитник ты не плохой! Сможет помочь нам подняться в таблице выше!

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      Рейтинг: +8

      Нигма 23 февраля 2016, 14:27

      Лучше тагирбекова и агаларова отдали бы уборщиками работать по жизненно

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