Президент «Ромы» намерен лично встретиться с Тотти

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта недоволен действиями форварда команды Франческо Тотти, который обрушился с критикой на руководство и тренерский штаб клуба. В ближайшее время владелец клуба планирует провести встречу с 39-летним итальянцем, чтобы воочию обсудить сложившуюся ситуацию.

"Моя реакция на интервью Тотти была неоднозначной. С одной стороны, его слова стали большой неожиданностью. С другой - я понимал, что они были обусловлены разочарованием. Сядем с Тотти за стол переговоров. Когда это произошло в декабре, он сказал мне, что хочет продолжать играть. Не могу предположить, что он скажет на этот раз", - сказал Палотта.