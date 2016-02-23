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    Ярошик: «Если Давыдов выучит чешский или английский, проблем с вливанием в коллектив «Млады-Болеслав» не возникнет»

    Бывший полузащитник ЦСКА и "Челси" Иржи Ярошик считает, что у нападающего Дениса Давыдова есть реальный шанс показать себя в Чехии.

    "Команда борется за призовые места, в ней собраны хорошие футболисты, доверяют молодежи, но спартаковцу сразу будет тяжело пробиться в основу. Читал, что Давыдов – один из больших российских талантов, поэтому ему дадут шанс показать себя в Чехии. Давыдову нужно знать чешский или английский язык, и тогда у него проблем с вливанием в коллектив не возникнет. "Млада-Болеслав" – дружная команда, у меня там много знакомых. Гарантирую, что Дениса хорошо приняли в новом клубе.

    В таком возрасте надо играть и играть. Чем больше выходят на поле, тем сильнее они становятся, все это идет в карьерную копилку. Смена чемпионата всегда идет на пользу футболисту – новые эмоции, цели. Для молодого парня лучше сыграть 30 матчей в чемпионате Чехии, чем сидеть весь сезон в России на скамейке запасных и выходить от случая к случаю", - сказал Ярошик.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2016 10:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 февраля 2016, 10:31

      Полностью поддерживаю,и добавить нечего!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 февраля 2016, 10:27

      Вот в этом и заключается беда наших молодых футболистов, что они выходят от случая к случаю.

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