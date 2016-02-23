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Юрченко: «Акинфеев – любимый вратарь №1 в России»

23 февраля 2016, 10:00
7

Голкипер Давид Юрченко, подписавший с "Анжи" арендное соглашение, рассказал о планах на будущее.

"Передо мной в свое время стоял выбор: молодежная сборная России или Туркмении. Я уже к тому времени давно жил в России и выбор сделал в пользу нее, привлекался в молодежную сборную. Но дальше этого не пошло. В то время в сборной уже был Игорь Акинфеев, всеми любимый вратарь № 1 в России. Конкурировать с ним было тяжело.

У меня было и есть приглашение от сборной Армении. Но я об этом уже говорил: хочу пробиться в сборную России. И на тот момент, когда я принял это решение, отклонив предложение от сборной Армении, легионерский вопрос не стоял так остро и на мою позицию не влиял. Как я уже отметил, конкуренции не боюсь. Для меня Россия – родина, я здесь с восьми лет живу. Хочу доказать, что могу выступать на уровне сборной своей страны.

Есть ли вероятность, что в случае успешного для "Анжи" завершения сезона останусь в команде? Давайте так: мы сначала общими усилиями решим задачи, стоящие перед "Анжи", а потом вернемся к этому вопросу. Первостепенная задача сейчас – подняться как можно выше в турнирной таблице, оказаться выше зоны стыковых матчей. Надо всем нам объединиться – команде и болельщикам, стать одним целым, как большая семья, и вместе идти к этой цели. А там будет видно", - сказал Юрченко.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Россия Анжи Юрченко Давид
Комментарии (7)
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Black Giz
1456212588
Игорь Акинфеев, всеми любимый вратарь № 1 в России. Очень сомнительное и спорное утверждение.
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APchelov
1456213403
Во, молодец! За всю Россию решил. Не знаю ни одного из тех, кому бы он нравился, как вратарь. Про любовь - это вообще перегиб
Ответить
vladimir-7
1456215859
А кто ещё может быть вратарем №1 в России кроме Игоря Акинфеева?
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Нигма
1456226480
А он на ноль играл когда не будь
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СЛАВА 81
1456259722
Юрченко, ты не прав.
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