Юрченко: «Акинфеев – любимый вратарь №1 в России»

Голкипер Давид Юрченко, подписавший с "Анжи" арендное соглашение, рассказал о планах на будущее.

"Передо мной в свое время стоял выбор: молодежная сборная России или Туркмении. Я уже к тому времени давно жил в России и выбор сделал в пользу нее, привлекался в молодежную сборную. Но дальше этого не пошло. В то время в сборной уже был Игорь Акинфеев, всеми любимый вратарь № 1 в России. Конкурировать с ним было тяжело.



У меня было и есть приглашение от сборной Армении. Но я об этом уже говорил: хочу пробиться в сборную России. И на тот момент, когда я принял это решение, отклонив предложение от сборной Армении, легионерский вопрос не стоял так остро и на мою позицию не влиял. Как я уже отметил, конкуренции не боюсь. Для меня Россия – родина, я здесь с восьми лет живу. Хочу доказать, что могу выступать на уровне сборной своей страны.

Есть ли вероятность, что в случае успешного для "Анжи" завершения сезона останусь в команде? Давайте так: мы сначала общими усилиями решим задачи, стоящие перед "Анжи", а потом вернемся к этому вопросу. Первостепенная задача сейчас – подняться как можно выше в турнирной таблице, оказаться выше зоны стыковых матчей. Надо всем нам объединиться – команде и болельщикам, стать одним целым, как большая семья, и вместе идти к этой цели. А там будет видно", - сказал Юрченко.