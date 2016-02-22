Энрике: «Я просто скажу: «Абракадабра», и чудо произойдет»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" рассказал, какие инструкции он даст нападающим Лионелю Месси, Луису Суаресу и Неймару.

"Я просто скажу: "Абракадабра", и чудо произойдет. Я восхищен, что являюь частью этой команды, которая никогда не устает побеждать. Этих игроков очень легко тренировать. Месси хорош на любой позиции, он – наш лидер", – сказал Энрике.

Также наставник ответил на вопрос о том, как ему спалось после неудачных результатов "Атлетико" и "Реала" в матчах Примеры.

"Как всегда, я спал со своей женой и был очень счастлив".