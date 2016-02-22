Дурсун: «У «Галатасарая» было 12 игроков, поэтому я удалил судью»

Защитник "Трабзонспора" Салих Дурсун объяснил свой поступок в матче Суперлиги против "Галатасарая" (1:2). Напомним, футболист показал судье этой встречи красную карточку.

"У "Галатасарая" было 12 футболистов, поэтому я удалил судью, чтобы их стало 11", – приводит комментарий Дурсуна Turkish Football.

За свой поступок футболист был удален, и "Трабзонспор" заканчивал матч всемером.