Дурсун: «У «Галатасарая» было 12 игроков, поэтому я удалил судью»

Защитник "Трабзонспора" Салих Дурсун объяснил свой поступок в матче Суперлиги против "Галатасарая" (1:2). Напомним, футболист показал судье этой встречи красную карточку.
"У "Галатасарая" было 12 футболистов, поэтому я удалил судью, чтобы их стало 11", – приводит комментарий Дурсуна Turkish Football.
За свой поступок футболист был удален, и "Трабзонспор" заканчивал матч всемером.
Источник: Бомбардир.ру
665) указан только один игрок, получивший красную карточку - Айкут Демир (на 70-й минуте), это при том, что до него на 59-й её получил Озер Хурмаджи, а после еще двое на 86-й минуте (включая Дурсуна).. Я не говорю уже о том, что и с желтыми карточками и с заменами "Бомбардир" так же напортачил.. Неточность на неточности и неточностью погоняет.