Аллегри: «Предсказываю много голов в завтрашней игре»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Гваридола – великий тренер, который перенес свои идеи из «Барселоны» в «Баварию». Та же философия, другие игроки.

Перед нашими футболистами стоит задача показать отличный футбол, это будет великолепная игра. Но не нужно забывать, что все решится по итогам двух матчей.

Вряд ли завтрашняя встреча закончится со счетом 0:0. Я предсказываю много голов.

Завтра нам предстоит важный тест. У нас много новичков и молодых футболистов, они готовы к «Баварии». Наш соперник – один из фаворитов турнира.

Манджукич и Хедира тренировались и находятся в хорошей форме. Оба выйдут в стартовом составе», – сказал Аллегри.