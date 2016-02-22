Тотти вернулся к тренировкам в общей группе «Ромы»

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти вернулся к тренировкам в общей группе. Стоит отметить, что после возвращения в строй Тотти еще не общался с главным тренером "волков" Лучано Спаллетти.

Напомним, между итальянским форвардом и наставником римлян образовался конфликт, в результате чего игрок не был включен в заявку команды на матч 26-го тура с "Палермо". Ранее футболист говорил о своем нежелании работать под руководством Спаллетти.