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    Тотти вернулся к тренировкам в общей группе «Ромы»

    Нападающий "Ромы" Франческо Тотти вернулся к тренировкам в общей группе. Стоит отметить, что после возвращения в строй Тотти еще не общался с главным тренером "волков" Лучано Спаллетти.

    Напомним, между итальянским форвардом и наставником римлян образовался конфликт, в результате чего игрок не был включен в заявку команды на матч 26-го тура с "Палермо". Ранее футболист говорил о своем нежелании работать под руководством Спаллетти.

    Источник: Sport.sky.it

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    22.02.2016 18:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 22 февраля 2016, 22:22

      Ну Тотти конечно легенда клуба, но все таки уже не ключевой игрок! И поэтому ему не стоит выбирать тренера для команды. Пусть этим руководство занимается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 22 февраля 2016, 20:57

      Хамло ,тоже ёще суперфутболист!!!!

      -2
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