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    Маевский опроверг информацию о своем уходе из «Анжи»

    Полузащитник "Анжи" Иван Маевский заявил, что не собирается покидать махачкалинскую команду, несмотря на появившиеся в СМИ слухи.

    "Вообще не понимаю, откуда берутся подобные слухи. Я в шоке от подобных новостей и хотел бы попросить некоторые СМИ проверять информацию, прежде чем выдавать ее за мои слова. У меня идет обычный тренировочный процесс, и так как я пропустил много времени, то набор нормальных кондиций занимает немного больше времени, чем хотелось бы. Тренируюсь и готов бороться за место в основном составе", – отметил Маевский.

    Источник: Football.by

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    22.02.2016 17:30
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