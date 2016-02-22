Дзагоев: «Если проиграю в нарды или крестики-нолики, наверное, волосы на себе рвать не буду»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как проходит подготовка армейцев ко второй части сезона РФПЛ.

– Алан, сегодня на тренировке твоя команда проиграла двусторонку из-за судейской ошибки. Вы очень сильно возмущались, и, как показалось сначала, несколько наигранно. На самом деле – нет?

– Вот еще, наигранно!.. Возмущались по-настоящему – обычное дело на тренировке. Просто выпустили немного пар.

– Ты злился больше всех, в связи с чем пришла на память старая футбольная байка: однажды Давид Кипиани сказал про своего друга Владимира Гуцаева: "Как настоящий осетин, он ненавидит проигрывать даже в нарды!" На что Гуцаев ответил: "Дато, нарды – это серьезная игра! Осетин ненавидит проигрывать даже в крестики-нолики"!..

– (Смеется) Не могу сказать за всех осетин. Лично я, если проиграю в нарды или крестики-нолики, наверное, волосы на себе рвать не буду. Но футбол – другое дело. В нем правда терпеть не могу проигрывать!